Risk se Zeleným vyšel, důležitý člen sestavy pro derby bude. Karetní hrozbu ale v hlavě měl

Teď se může těšit na sobotní domácí klání se Slavií. Navíc za situace, kdy se Sparta poprvé v sezoně dostala do čela ligy. Ke dvoubodovému náskoku jí pomohla remíza sešívaných v Mladé Boleslavi.

„Ještě není konec, dva body jsou nic. Samozřejmě vedení pro nás může být impuls, ale nesmíme na to hledět. Takto začala sezona, že Slavia ztratila s Hradcem, ale my měli Liberec a prohráli taky. Těžkých zápasů nás čeká ještě několik, dva body se smažou raz dva," má jasno Zelený.

Sparta si může v případě triumfu vytvořit solidní pětibodový polštář, ale také remíza by byla důležitá. V případě, že by Letenští v závěrečných třech kolech nezaváhali, přivítali by v nadstavbě Slavii doma. „Teď je ještě důležitější derby zvládnout. Na začátku bylo místo na opravu, nyní není a musíme koukat na sebe," apeluje zkušený obránce.