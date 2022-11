Řízek Vrba pochopil konstruktivní fotbal. Priske nemluví pravdu, ve Spartě vidím strach, říká Karoch

„Rozhodl jsem se po cca 12 letech nepokračovat dále ve spolupráci se sportovní redakcí ČT, jako expert pro fotbal. (...) Vybavuje se mi spousta společných zážitků, které mně budou vždy dělat radost," napsal Karoch v říjnu na svém Instagramu.

Do povědomí fanoušků se zapsal mimo jiné výroky o utajené šajtli, hledání gólového bodu G, posypání kreativním prachem nebo konstatováním, že pokud brankář vystihne směr penalty, má větší šanci jí chytit. Na sociálních sítích pak existují skupiny, které jeho slova citují.

„Víte, jak to funguje? Vytrhávají věty z kontextu. A může to vyznít i dehonestujícím způsobem. Jako když jsme v přímém přenosu sledovali střídání hráče tmavé pleti. Já zrovna dokončoval komentář k předchozí zahozené šanci, použil jsem poznámku „další spálenina". Když se to pak sestříhalo dohromady, působilo to vytržené z kontextu hodně špatně," říká Karoch v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

„Pamatuji si Modričův skluz, po kterém jsem řekl, že tam přijel jak vlak do Splitu. Na tom přece není nic špatného. Nejsem typ, že bych sprškou podobných vět zatěžkal zápas. Řeknu maximálně jednu. Jestli mně za patnáct let našli deset hlášek, tak to snad není zas tak hrozné," dodává.

Vrba se posunul do chápání konstruktivního fotbalu

Komentátorem a expertem se nestal náhodou. Jako aktivní hráč působil například v Dukle Praha, prošel i mládežnickými reprezentacemi. Tak se potkal i později úspěšným koučem Pavlem Vrbou.

„To byl řízek, který to totálně brousil. Trenér Kvaček mi vždycky říkal: ‚Ty do soubojů nechoď. Počkej si, až ti nahrají balon, budeš tvořit. Soupeře nažeň Vrbovi, ten to ukončí.' Proto mě velice mile překvapilo, jak se Pavel coby kouč posunul do chápání konstruktivního, ofenzivního fotbalu. Ať bude mít výsledky jakékoliv, vždycky si ho budu vážit. Hrát v Česku útočný a kombinační fotbal chce velkou odvahu," vyzdvihuje práci svého někdejšího parťáka.

Vrba vedl také pražskou Spartu, kde ho před sezonou vystřídal Brian Priske. Ten po prohraném derby 0:4 řekl, že jeho tým je stále na správné cestě. Sparta pak dokázala zvítězit v Plzni.

Má tedy Priske pravdu? „Myslím si, že ani ne (úsměv). Navzdory poslední výhře. Nevadí mi, že přišel zahraniční trenér. Ani si nemyslím, že by reprezentanti Jakub Jankto s Janem Kuchtou byli špatnými nákupy. Sparťanská součinnost ovšem většinou nevypadá dobře. Nevím, do jaké míry dokáže Priske coby cizinec předávat kádru svoji vizi. (...) Vidíme málo podpory. Jsou ve Spartě fotbalisté, kteří dokážou ostatní pozvednout? Oni se na sebe jen podívají, nevyhecují se. Měl by tam být někdo, kdo je nepoddajný, kdo se nevzdá. Nevidím energii, na kterou by se napojili další. Když se nedaří, vidíte spíše strach. Schovávání se," komentuje Karoch pocit v aktuálně třetího týmu Fortuna ligy.

Co vytvořil Berbr, je hrůzné

Sám se nikdy na trenérskou štaci vydat nechtěl. „Když byl předsedou fotbalového svazu Chvalovský, nabízel mi místo technického ředitele. Jenže já viděl v zákulisí lidi typu Romana Berbra, a to mě odpuzovalo," tvrdí muž, jenž svou profesionální kariéru zakončil na Kostarice.

S bývalým šéfem českého fotbalu Berbrem prý ale osobní zkušenost moc nemá. „Věděl, že ho nežeru. Co tady vytvořil, je zrůdné. Hrůza. Teď to sice rozhodčím taky kolikrát nejde, ale panu Příhodovi věřím. Za případnými chybami spíš vidím to, že se to ti kluci učí za pochodu. Za Berbra to byl organizovaný tlak," myslí si Karoch.

Je známo, že má blízký vztah k duchovním záležitostem. Česko je podle něj mystikou přímo protknuté. Pokud se někdo chce zabývat výkladem snů, numerologií nebo regresí, pak prý mezi sebou dost lidí, kteří ho mohou osobnostně posunout.