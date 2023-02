S Barcelonou to bylo jako na divadle, vzpomíná legendární Uhrin. Na jedné křižovatce by se rozhodl jinak

Ale to víte, že jsem zvolnil. A taky jsem se zbavil hlavního břemene, Mariot jsem předal synovi.

Mám ze sanatoria radost, prosperuje. Občas za mnou přijdou čeští hosté a chtějí se vyfotit nebo slyšet pár historek z Anglie. Je to příjemné, ani po těch letech mě to neotravuje.

Jasně, fotbal je pro mě víceméně celý život. Nejvíc sleduju českou ligu, ale trenérům u televize neradím. Každý má vlastní filozofii, které věří, a je to tak správně. Zvali mě v neděli na Spartu, ale budeme mít doma oslavu, tak jsem to odložil.

Mimochodem, co byste dělal, kdybyste se neprosadil ve fotbale?

Těžká otázka. Možná bych dělal učitele někde na vesnici, ovšem teď už to nemusím řešit. Vyšla mi fotbalová cesta a jsem za to neskonale rád.

Čím to? Štěstí, nebo osud?

Od všeho trochu. A měl jsem kliku na lidi. Od nejbližších spolupracovníků až po šéfy. Ve Spartě jsem na začátku devadesátých let pracoval pod klubovou legendou a vicemistrem světa Václavem Maškem a pak jsem dělal na svazu pod panem Chvalovským.

Na Spartě jsem trénoval dohromady sedm let a mám s ní dva tituly, na to se nezapomíná. Sparta byla můj první vrchol. Dařilo se nám v lize i v pohárech, měl jsem spoustu výjimečných hráčů. Kde mohl být třeba básník Máňa Mistr, kdyby ho netrápila kolena...

Na hřišti géniové, mimo něj bohémové. Zdi někdejšího Parkhotelu kousek od sparťanské arény by mohly vyprávět. Jak jste tenhle rozpor řešil?

Hlavní pro mě bylo, že pánové nic neošidili v tréninku, makali naplno. Všichni fotbal milovali a pro Spartu žili. Sem tam si někam vyrazili, ale já jim to většinou odpustil. Třeba jednou tady ve Frantovkách před Ligou mistrů, když se jistá partička vracela z vycházky o dost později, než měla.

Útočníci Roman Kukleta s Horstem Sieglem a spol. se rošťácky vraceli do hotelu oknem.

Kromě toho museli přelézt plot, dobrodruzi. Počkal jsem si na ně a řekl jim: ‚Chlapci, do rána si rozmyslím, jestli tady zůstanete, nebo pojedete domů.' Nakonec jsem přimhouřil oči.

Byl to zápas století. Ale pozor, už čtyři měsíce předtím jsme v Barceloně prohráli 2:3, další magický večer. Víte, měl jsem výhodu, že jsem spoustu tehdejších sparťanů trénoval už v Chebu, a věděl jsem, čeho jsou schopní. Mistr, Horňák, Siegl...

Právě on proti Barceloně rozhodl.

O to víc, že nám před turnajem nikdo nevěřil. Měli jsme těžkou skupinou s Německem, Itálií a Ruskem, přesto jsme dokázali projít dál. Byly to těsné zápasy: proti Portugalsku nás zachránil mazaný lob Karla Poborského a v semifinále jsme zlomili Francii až při penaltách. Neuvěřitelně náročná a neuvěřitelně krásná cesta.

Omluvil jsem se mu, ve finále byl jedním z nejlepších. Jenže jsem chtěl dostat do hry Vláďu Šmicera, který měl dva dny po svatbě a uměl rozhodovat zápasy. Hledal jsem mu místo v sestavě a odnesl to Karel. Šmíca měl brzy gólovku, ale brankář Köpke ji vytáhl na roh. Škoda.

Hezky se na to vzpomíná. Všechno se nám výborně sešlo včetně motivace hráčů. Mladí kluci se v nové době chtěli prosadit do zahraničních klubů, což se jim většinou povedlo. Dost z nich navíc odešlo na prestižní adresy, byla radost je sledovat.

Bál jsem se, že neumím dost dobře anglicky. Že se nebudu moct před hráči vyjádřit tak, jak bych to dokázal v češtině. Přitom třeba ve Švédsku jsem si s angličtinou vystačil i u místních přísných novinářů.

Všude to mělo něco do sebe a dařilo se mi. Jen ty zlaté góly... Kromě mistrovství Evropy jsem v prodloužení prohrál čtvrtfinále asijského šampionátu 2000 i finále národního poháru ve Švédsku. A myslím, že ještě někde, ovšem to už si nepamatuju.