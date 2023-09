S Ruskem hrát nebudeme! Ukrajina se bouří proti rozhodnutí UEFA, vyzývá k odporu i ostatní

Znovuzařazení nezletilých Rusů odůvodnila UEFA tím, že děti by neměly být trestány za činy, za něž nesou odpovědnost dospělí. Zapojit se například do kvalifikací o účast na evropských šampionátech tedy budou moci pouze reprezentační výběry Ruska do 17 let, pro ostatní zůstávají v platnosti dosavadní opatření, tedy vyřazení ze soutěží.

Což je ale Ukrajině, na jejímž území od minulého roku probíhá válečný konflikt právě s Ruskem, málo. „Ukrajinský svaz trvá na zachování předchozích rozhodnutí UEFA a FIFA o zákazu účasti všech ruských týmů v mezinárodních soutěžích. Nezúčastníme se žádných soutěží s účastí ruských týmů a apelujeme na ostatní členské státy UEFA, aby případné zápasy proti mužstvům z Ruské federace bojkotovali,“ stojí v prohlášení ukrajinského svazu.

Minimálně Angličané s ním bezvýhradně souhlasí. Tamní fotbalová asociace reagovala ihned poté, co bylo zveřejněno, že by se její mládežnické celky mohly utkat s těmi ruskými. „Nepodporujeme návrat Ruska do soutěží UEFA. Náš postoj se nemění, anglické výběry proti Rusku prostě hrát nebudou,“ oznámil její tiskový mluvčí agentuře Reuters. FAČR naopak avizoval, že rozhodnutí UEFA bere na vědomí a hodlá jej tedy respektovat.

Předseda UEFA Aleksander Čeferin označil vyřazení mládeže ze soutěží za přímou diskriminaci. Unie nyní hodlá hledat řešení, jak zapojit ruské týmy hráčů a dívek do 17 let do soutěží, které už byly rozlosovány. I pro tato družstva má platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nesmí hrát na ruském území.