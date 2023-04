Sebevědomí a víra, velí Lampard. Může se přidat na exkluzivní seznam, ale jeho Chelsea jde v Lize mistrů na jiného obra

Looking ahead to our midweek clash! 👊 #UCL pic.twitter.com/uNY0IQXqbM

„Je to divné, moc se mi to nezdá. Je to taková záplata, asi nevědí, co v téhle situaci dělat. Je pár kol do konce, majitelé a vedení nechtěli situaci řešit zbrkle," míní ve svém pravidelném komentáři pro Sport.cz bývalý reprezentant Daniel Pudil, jenž v Anglii hrál a žije tam i po kariéře. „Myslím, že Lampard na to kývnul, protože si myslí, že s tím může ještě něco udělat. Pokusí se postoupit v Lize mistrů a bude doufat, že mu pak smlouvu prodlouží."