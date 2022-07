To je peklo! Fanoušci bouřlivě přivítali novou hvězdu AS Řím Dybalu

Bouřlivé přivítání nachystali fanoušci AS Řím nové posile klubu útočníkovi Paulu Dybalovi. Osmadvacetiletý Argentinec podepsal s celkem z italské metropole smlouvu na tři roky poté, co mu v Juventusu skončila smlouva. AS představilo Dybalu fandům v úterý před Palácem italské civilizace. Přivítat ho přišly tisícovky nejvěrnějších. Pro Italy je fotbal náboženstvím a na to, jakou fanatickou kulisu příznivci AS útočníkovi připravili, se můžete podívat ve videu níže.

Fanoušci AS Řím přivítali novou posilu Paula DybaluVideo : sntv

Článek Čtyřiatřicetinásobný reprezentant je pro vítěze premiérového ročníku Konferenční ligy zvučnou posilou. V Itálii je Dybala nesmírně populární, u Staré dámy si udělal autor 98 branek v Serii A zvučné jméno. Dybala působí v Itálii od roku 2012, kdy si ho jako mladíčka vyhlédlo Palermo. V roce 2015 se přesunul do Juventusu a postupně se vypracoval v klíčového hráče, nastupoval také s kapitánskou páskou. V průběhu uplynulé sezony se ale nedohodl s turínským klubem na nové smlouvě a od léta je volným hráčem. Za Juventus nastřílel Dybala ve 293 soutěžních utkáních 115 branek a pomohl "Staré dámě" k pěti mistrovským titulům v řadě. S Římem se pokusí po čtyřech sezonách znovu probojovat do Ligy mistrů. V minulém ročníku Serie A obsadil tým trenéra Josého Mourinha šestou příčku a čeká ho Evropská liga. Ostatní Rvačka na hřišti skončila tragicky. Fotbalista vážným zraněním podlehl

Reklama