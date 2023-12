Snad nenarazíme na Slavii, nechtěl bych ji vyřadit, doufá Souček

„Cítím, že se podzim povedl. Jsem spokojený jak sportovně, tak individuálně. Když se zaměřím na oboje najednou, tak nejdůležitější pro mě byl asi postup na Euro. K němu jsem sám přispěl několika důležitými brankami,“ uvedl Souček.

„Co se týče West Hamu, tak jsem byl hráč, který toho odehrál prakticky nejvíc. Postoupili jsme ze skupiny Evropské ligy z prvního místa, zároveň bojujeme o poháry v Premier League. Beru to jako pozitivní půlrok. Jen doufám, že to bude pokračovat i na jaře,“ doplnil střední záložník.

Za West Ham si na podzim připsal sedm soutěžních branek a za reprezentaci skóroval v posledních třech zápasech kvalifikace. „Když řeknu 10 gólů za půlrok za West Ham a reprezentaci, tak je to veliký úspěch. Možná zatím největší za půlrok v mé kariéře. Co se týče (týmových) úspěchů, tak asi taky. Samozřejmě se to těžko hodnotí, protože většinou se hodnotí úspěšná sezona až po konci, jak dopadne. Ale co se týče podzimu, když to shrnu, tak určitě jeden z nejpovedenějších a nejúspěšnějších,“ podotkl Souček.

V listopadu prožil výjimečnou sérii pěti branek v pěti soutěžních zápasech po sobě. „Nepamatuju si, že by se mi to někdy předtím povedlo. Naposledy možná někdy v žáčcích. Byla to skvělá série a o to lepší byla, že tři z těch gólů byly ve West Hamu vítězné okolo 90. minuty. Takže to bylo hodně důležité i pro naše body,“ řekl Souček. „Dva góly byly v nároďáku, s kterým jsme dokončili postup na Euro. Byla to skvělá série, na to asi nezapomenu. Bylo to zase o sebevědomí, které jsem měl a mám. Věřím si, že mě to v tom vápně najde,“ doplnil.

Už před sezonou se cítil dobře. „Byl jsem rád, že jsme v létě měli pěkné volno. Že jsme si užili trochu oddychu, protože těch zápasů za posledních možná pět let je opravdu hodně. Takže volno je důležité, měl jsem asi tři a půl týdne. Je pravda, že jsem v jednom rozhovoru říkal, že se po volnu a přípravě cítím líp než ty roky předtím. Potom je to vždy o tom, jak člověk začne. Začal jsem dobře jak individuálně, tak týmově. Pak už to sebevědomí rostlo a doufám, že se to nezastaví,“ přál si.

Hodně si cení i toho, že na začátku prosince v utkání proti Crystal Palace (1:1) poprvé vedl „Kladiváře“ jako kapitán. „Byla to pro mě osobně velká čest. Trenér mi už předtím říkal, že se rozmýšlel dát mě jako hlavního kapitána na celou sezonu. Nakonec vybral Kurta (Zoumu). Ale jsem za ním, a když jsem to vzal v tom zápase Premier League, byla to pro mě obrovská čest,“ řekl Souček.

„Vyjít s týmem jako kapitán k zápasu v takovéhle soutěži, kde jsou ti nejlepší hráči světa, to je další krok v mé kariéře. Pořád se posouvám. Byl jsem kapitán ve Slavii, jsem v reprezentaci a teď jsem byl i v Premier League. Člověk dosáhl další stupínek, vážím si toho. Byl jsem i rád, že jsme ten zápas neprohráli,“ doplnil.

S West Hamem mu aktuálně patří sedmé místo v tabulce Premier League, oproti šestému Manchesteru United navíc mají „Kladiváři“ zápas k dobru. „Myslím, že máme nakročeno velice slibně. Jsme hned za top šestkou a bojujeme o poháry. Tři sezony v řadě jsme byli v pohárech a užíváme si to. Nechceme o to přijít, chceme o to znovu bojovat. Vyhráli jsme Evropskou konferenční ligu, předtím jsme došli do semifinále Evropské ligy. I když zápasů je hodně, všechny nás baví v Evropě hrát,“ řekl Souček, který s West Hamem v červnu vyhrál Konferenční ligu v pražském finále v Edenu.

Nyní by rád s West Hamem dosáhl na triumf v silnější Evropské lize. „Určitě je to jeden z cílů od začátku sezony. Samozřejmě chceme být co nejvýš v lize a kvalifikovat se do pohárů. Většinou je to do sedmého místa. Ale minulou sezonu jsme si vyzkoušeli, jaké je to vyhrát Konferenční ligu. Teď je další cíl vyhrát Evropskou ligu, bylo by to zase ještě o stupínek výš, navíc by to bylo rok po sobě. Ale je to ještě daleko. Udělali jsme teprve první krok, vyhráli jsme skupinu,“ podotkl Souček.

V dalších kolech by West Ham mohl narazit na jeho bývalý klub Slavii či Spartu. „Bylo by to na dvě strany. Rád bych přijel do Prahy, znovu i po tom vítězství na Slavii, nebo i na Spartu. Z jedné strany bych to uvítal, že by to zase byl skvělý zážitek. Pro mě, pro rodinu, pro všechny okolo. Ale na druhou stranu bych na Slavii nechtěl narazit z toho důvodu, že chci, aby oba týmy došly do nejdál. Bylo by nepříjemné Slavii vyřadit,“ řekl Souček, který z Edenu zamířil do West Hamu v lednu 2020.

V jarní části sezony se hodně těší i na mistrovství Evropy, do něhož s reprezentací vstoupí 18. června. „Bude to asi jedno z nejlepších Euro, co může být, protože v Německu jsou perfektní stadiony, perfektní zázemí, fanoušci. My Češi to navíc máme strašně blízko. Mám to v hlavě, kromě sezony ve West Hamu je to první věc, na co se těším a budu i připravovat celý půlrok,“ uvedl Souček.