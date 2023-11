Sní o míru. Je čas se probudit, říká ruská fotbalová legenda. Vyzývá krajany, aby opustili zemi

Jednačtyřicetiletý Berezuckij, majitel bronzu z Eura 2008 a více než sta startů za ruskou reprezentaci, vítěz Poháru UEFA ze sezony 2004/2005 s CSKA Moskva, ukončil aktivní kariéru v roce 2018. Vydal se na trenérskou dráhu, působil v realizačním týmu Krasnodaru či CSKA. Jenže v Rusku skončil a momentálně pobývá ve Španělsku.

Mimo jiné kvůli tomu, aby nežil v zemi, která v únoru 2022 rozpoutala válečnou agresi na Ukrajině. „Momentálně sním o míru na celém světě. Je čas na klid a bezpečí. Je čas na to, aby se lidstvo probudilo a uznalo, že některé věci jsou zbytečné,“ prohlásil Berezuckij pro YouTube kanál novináře Nobela Arustamyana.

Původně našel útočiště v Barceloně, aktuálně se nachází v Marbelle. Intenzivně pracuje na své španělštině, prý se chce co nejvíce ponořit do tamní kultury. „Jsem tu už osm měsíců. Studuji jazyk, ale ne tak moc, jak bych chtěl. Dvě lekce týdně,“ vypráví Berezuckij. „Proč právě Marbella? Získala si mě svým vynikajícím počasím, kuchyní a celkovou atmosférou. Roli sehrála i přítomnost ruských krajanů, se kterými se dá navázat kontakt. Moje děti zde chodí do školy a v dohledné době hodlám ve Španělsku žít,“ shrnul bývalý profesionální fotbalista.

Podobný krok podnikla nedávno také legendární tyčkařka a olympijská vítězka Jelena Isinbajevová. Dříve zastánkyně Putinova režimu najednou rapidně otočila, odstěhovala se do Španělska, veřejně se zřekla své vojenské hodnosti na ruském ministerstvu obrany a odstranila fotografie s Putinem.

Takové rozhodnutí by podle Berezuckého měli učinit i další ruští sportovci, kteří chtějí něčeho dosáhnout. A to zejména kvůli velkému nejen finančnímu vlivu státu.

„Musíme fotbalistům říkat pravdu. Pokud chcete něčeho dosáhnout na vysoké úrovni, musíte odejít. Pokud chcete jen vydělávat peníze, můžete zůstat. To platí nejen pro fotbalisty, ale pro všechny ruské sportovce, kteří chtějí předvést, co umí. A je jedno, za jakou zemi, pod jakou vlajkou. Strávili patnáct až dvacet let tréninkem a teď jim říkají, že nemohou startovat na evropských turnajích, že nemohou dělat tohle a tamto,“ prohlásil bývalý stoper v souvislosti s vyřazením sportovců, klubů i reprezentací z mezinárodních soutěží.