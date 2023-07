Souček o snech s reprezentací, příběhu na knížku či VAR: V Anglii se debatuje o jednom řešení

Když v zimě 2020 měnil Slavii za West Ham, měl prý štěstí. „Obrovské! Bylo dobře, že jsem šel do Premier League právě ze Slavie, kde jsme byli hodně nadupaní. Soustředění bývala náročná, ale dala nám strašně moc. V Lize mistrů jsme nastupovali proti nejlepším týmům a občas jsme je i přehráli. Přišel jsem do West Hamu opravdu připravený a ani jsem nepotřeboval moc dlouhou aklimatizaci," vyprávěl Souček.

„Česká liga je těžká i pro zahraniční jména, zdejší hráči nedají nikomu nic zadarmo. Jsou tam rezervy v rychlosti nebo v kvalitě s míčem, ale taky zarputilost a touha nechat na hřišti všechno, proto je česká liga tak náročná," popsal Souček.

Líbí se mu plynulejší hra v Premier League, kde rozhodčí nejsou tak úzkostliví jako v Česku. „Viděl jsem jednu zajímavou statistiku: v zápase české ligy byl celkový poměr faulů 20:25, zato v anglické lize 6:8. Výrazný rozdíl! V Česku se píská i lehké přistrčení rukou, po faulu se třicet vteřin nehraje a pak se čeká na novou akci," vykládal Souček. „Když je v zápase méně posouzených faulů, hráči jsou unavenější a chodí se do otevřené obrany. Nejsem pro zákeřnosti: když se stanou, ať se potrestají žlutou nebo červenou kartou. Ovšem drobné fauly bych radši pouštěl."

I v Anglii se hodně debatuje o technologii VAR, spolupráce sudích s kolegy u videa je tam stejně žhavé téma jako v Česku. „Díky videu všechno vidíte do detailu, ale když je na rozhodnutí čas a VAR udělá chybu, je to hrozná škoda. Debatuje se o tom, že by s rozhodčím mohl spolupracovat třeba hráč, který se vyzná ve fotbalových pohybech. Díky tomu by se mohly přestat dělat zásadní chyby," naznačil Souček. „Jsem pro video, ukáže hodně gólů či penalt. Chápu, že je těžké ve vteřině změnit rozhodnutí na hřišti, ale když už ve fotbale funguje VAR, chyby by se stávat neměly."

Řeč byla i o památném finále Konferenční ligy v Edenu, kde West Ham se Součkem a jeho parťákem Vladimírem Coufalem porazil Fiorentinu. „Hezky se to sešlo: poprvé jsme hráli Konferenční ligu a navíc v sezoně s finále v Edenu. Kluci v týmu ze začátku nevěděli, co je to za soutěž, ale postupně si uvědomovali, že jsme blízko něčeho velkého," líčil Souček. „Říkal jsem jim, jaká je Praha a jaký je stadion. V semifinále jsem byl strašně nervózní, že nám zbývá poslední krok, ale nakonec jsme se tam dostali. Je to příběh na knížku."

Teď si užívá dovolenou a s potěšením sledoval, jak ze Slavie vyrazila do světa další mladá hvězdička: obránce David Jurásek ještě před startem české ligy odešel do Benfiky Lisabon. „Slavia se otevřela. Zahraniční kluby vědí, že když od ní koupí hráče, budou platní. Že to není vabank. Jsem rád, že David odešel do Benfiky, Slavia tam má už tři hráče," usmál se Souček v narážce na další exslávisty Alexandera Baha a Petara Musu

„Kariéra není tak dlouhá a člověk si ji musí prožít naplno. Už po první sezoně ve West Hamu jsem říkal, že i kdyby to skončilo už tenkrát, jsem za tuhle štaci rád. Litoval bych, kdybych to nikdy nezkusil," svěřil se Souček. „Mladým bych vzkázal, ať jdou ven a zkusí si to, ovšem ne za každou cenu. Slavia pravidelně hraje o titul a pokaždé se chce dostat daleko v Evropě."