Soukup o Plzni: Obrana nereagovala, trenér udělal všechno. A Kliment jako Fenin

Plzeň vs. Bayern 0:4 po první půli. Co se s českým šampionem stalo?

S dovolením bych to vzal z opačné strany: co se stalo s Bayernem? Přijel do Plzně a od začátku na něm bylo vidět, že se ničeho nebojí. Trenér Nagelsmann sice dal prostor širšímu kádru, ale nezapomněl na to, že když chcete vyhrát, musíte dát gól.

Co to znamená?

V základní sestavě zůstalo silné ofenzivní jádro, které je schopné skórovat víceméně za každé situace. Mané, Sané, Müller, Coman... Vyplatilo se to. Když Bayern tři z těchto čtyř hráčů vystřídal, další branky už nepřišly. Šance ano, góly ne.

Abychom nezamluvili bídný výkon Plzně z prvního poločasu. Proč čtyřikrát inkasovala?

Protože její bránění bylo nedůsledné. Víte, není podstatné, kolik hráčů je zapojených do defenzivy, ale jak kvalitně funguje. Plzeňská obrana nápadně často nereagovala na vývoj situace. Když se Bayern ze středního pásma dostával průnikovými přihrávkami blíž k šestnáctce, obrana to neřešila. Modelový příklad: pokud jeden ze stoperů vystupuje z řady, ostatní musí zúžit prostor za ním. Nemůžou zůstat na svých pozicích, protože pak logicky nezachytí náběh. A když se bavíme o Bayernu, zdůraznil bych ještě jeden detail.

Který?

Zatímco v Česku nebo jinde v Evropě při útočení převažuje vysoké postavení s krajními obránci, kteří jsou téměř na křídle, Bayern velmi často sahá k jiné variantě. I proti Plzni se krajní obránci Stanišič s Mázrávím stáhli dovnitř před stopery, protože Sané a Coman jsou silnější na svých křídelních postech. Takhle to Bayern měl už za časů Robbena s Ribérym, což byli skvělí křídelníci, a byl by nesmysl, kdyby se měli posouvat doprostřed.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Bayernu se radují z gólu na 3:0.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Mimochodem, nebál jste se za stavu 0:4 debaklu?

Klidně se to mohlo stát, na druhou stranu i Bayern má dost náročný program. Německá mentalita sice velí nic nepodcenit a pořád šlapat nadoraz, ovšem při čtyřgólovém náskoku se dá ubrat na plynu. Bayern si možná myslel, že to ve druhé půli dohraje v poklidném tempu na údržbu, což Plzni otevřelo víc prostoru. A její hra se hodně zlepšila s příchodem útočníka Klimenta.

Napravila si Plzeň ve druhém poločase reputaci?

Byla odvážnější, agresivnější i kombinačně lepší než v první půli. Pravda, Bayern už za stavu 4:0 nepotřeboval valit do plných. Třeba na Maném bylo vidět, že už nemá takovou chuť a i pohybově byl slabší. Trenér Bílek udělal víceméně všechno, co mohl udělat: poslal na plac jiné typy hráčů a změnil rozestavení na pět obránců. Plzeň nakonec dohrála zápas v pozitivním duchu a počítá se i to, že jako první v této sezoně Ligy mistrů dala Bayernu dva góly.

Druhou půli jsme potřebovali jako sůl, říká Michal BílekVideo : Sport.cz

Jako první se trefil záložník Adam Vlkanova, jenž ještě loni na jaře hrál druhou ligu. Pohádkový příběh, viďte?

Z mého pohledu je to jedna z největších plzeňských posil letošního léta. Líbí se mi, že se ani v Lize mistrů nebojí a nezmatkuje. Tlačí se do potenciálně gólových situací a proti Bayernu se blýsknul pohotovou střelou vnějším nártem. Plzeň po gólu na 1:4 ještě víc ožila a přidala další.

Podepsal se pod něj žolík Jan Kliment. Navázal po zranění na střeleckou sérii z léta?

Byl to krásný gól! Martin Fenin byl na našem šampionátu dvacítek v podobné situaci ve finále s Argentinou, taky se trefil z otočky. Pro hráče je to těžké na orientaci, ale Kliment to zvládl perfektně. Do hry Plzně přinesl velké oživení, byl hodně nebezpečný a ukázal, že ho nezabrzdilo ani zranění. Je to svérázný typ hráče, ovšem i takové v týmu potřebujete.

Když to bylo 0:4 a měl jsem jít na hřiště, nechtělo se mi, ale nakonec to dopadlo jinak, těší Jana KlimentaVideo : Sport.cz

Můžou Plzeň dva góly proti Bayernu nakopnout k tomu, aby v Miláně nebo s Barcelonou dokázala uhrát první body?

Na to se mi těžko odpovídá. Upřímně, nedělám si iluze, že zbývající dva zápasy budou mít jiný scénář, než na který jsme zatím byli zvyklí. Inter s Barcelonou ani při svojí kvalitě Plzeň nepodcení, navíc oba hrají o postup. Druhý poločas Plzně s Bayernem kvituju, ale jak jsem zmínil, dobrých 30 procent přikládám tomu, že Mnichov už za stavu 4:0 neměl takovou motivaci.

Nemůžeme se nezastavit u remízy juniorky Viktorie s Bayernem. Plzeňští mládenci mají ve skupině Youth League čtyři body a jsou ve hře o postup. Co vy na to?