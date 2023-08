Sparta se nás pokusí rychle zatlačit, nebudeme jen bránit náskok, řekl Jakirovič

„Nebylo to snadné. Nelíbilo se mi, jak jsme prvních 15 až 20 minut působili, byli jsme pomalí. Přičítám to počasí, bylo mimořádně teplo. Bylo mi vedro u postranní čáry, takže si dokážu představit, jaké to bylo pro hráče. Ukázali ale charakter a vítěznou mentalitu, protože obdržená branka s námi nezamávala, naopak jsme zatlačili. Vyrovnali jsme ve správnou chvíli a o přestávce jsme pár věcí změnili,“ uvedl šestačtyřicetiletý Bosňan.

„Na začátku druhé půle to bylo Dinamo, které chci vidět - napadající, s hodně náběhy. Potřebujeme čas, ale na trénink ho nemáme. Mým cílem je takto pokračovat. Vítězství je pro nás důležité i z psychického hlediska, dodá nám vítr do plachet. Když nám došla energie, vystřídali jsme. Všichni jsou pro mě důležití, každý dostane šanci,“ mínil někdejší hráč Trnavy, NK Záhřeb nebo CSKA Sofia.

Záhřeb proti Pražanům nastoupil bez brankáře Dominika Livakoviče. Jednička chorvatské reprezentace je na odchodu do istanbulského Fenerbahce. „Livakovič se ve středu rozloučil v šatně mimořádným proslovem, takovým, po němž vám naskočí husí kůže. Nebylo to pro něj vůbec snadné, ale tým nesmírně motivoval. Vítězství věnujeme jemu a Lukovi Ivanušecovi, což byl náš plán už před utkáním,“ řekl Jakirovič.

Autor třetí branky Ivanušec už do odvety nejspíš nezasáhne, přestoupit by měl do Feyenoordu Rotterdam, kam ve čtvrtek na roční hostování s opcí odešel ze Slavie ofenzivní univerzál Ondřej Lingr. „Pořád ho přemlouvám, aby zůstal, ale jednoduše musíme respektovat jeho rozhodnutí. Je to špičkový hráč, bude nám chybět. Přivedli jsme ale Luku Stojkoviče, máme další křídla, která mají velký potenciál a teprve vyspějí. Nějaký nový Ivanušec přijde, jako to bylo v jeho případě před pár lety,“ prohlásil Jakirovič.