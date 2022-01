STRASTI KLUBŮ V PANDEMII: Drtí je ceny energií a hrozí uzavírání sportovišť

Konečné faktury za elektřinu či plyn ještě nemají v rukou, ale už teď trnou, co za cifry na ně vyskočí v květnu, až přijde definitivní ortel. "Může dojít k uzavření sportovišť, protože na to zkrátka už nebudeme mít. Nelze donekonečna zvyšovat členské příspěvky, protože i rodiny budou mít starosti s úhradou energií a budou hodně zvažovat, zda investovat u dětí do sportu," varuje Petr Rosenhofer, předseda klubu TJ Avia Čakovice.