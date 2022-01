Řada sportovních klubů si stěžuje na úbytek dětí po covidových lockdownech

Naději vkládá do projektu Děti na startu, kde se děti od čtyř do devíti let učí základní pohybové dovednosti bez sportovní specializace. "Školky, školy i rodiče rozhodně mají o pravidelnou pohybovou aktivitu dětí zájem. Věříme, že budeme mít možnost vytvořit dětem pozitivní zkušenost a tím i celoživotní dobrou vazbu s pohybem. Těm nejnadanějším pak ve věku osmi až devíti let umožníme přejít do výkonnostního sportu podle jejich pohybového talentu," dodala.