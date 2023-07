Stylový odlet v 19:05, atmosféra jako na stadionu. Klokani doskákali až za polární kruh

Šestatřicet let čekali na další dobrodružství v evropských pohárech a zajímavější destinaci jim los mohl přiřknout jen těžko. Fotbalisté Bohemians společně s funkcionáři, partnery klubu, fanoušky i zástupci médií v úterý večer dorazili do norského městečka Bodö. Ve čtvrtek tam totiž družinu Jaroslava Veselého čeká druhé předkolo Konferenční ligy proti tamnímu Bodö/Glimt. A pokud bychom přibližně dvě a půl hodiny dlouhý let na sever označili za unikátní, asi by to bylo slabé slovo…

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Choreo fanoušků Bohemians během utkání nadstavby Fortuna ligy v skupině o titul (ilustrační foto)

Článek Bodö (od našeho zpravodaje) - Hráče nejprve čekal odjezd autobusem z Ďolíčku za doprovodu části fanoušků, ti další na ně čekali již na Letišti Václava Havla. Na palubu se všichni cestující nasoukali okolo sedmé hodiny, letoun se pak dal do pohybu přesně v 19:05. Rok 1905 byl přitom tím, v němž byl fotbalový klub Bohemians (tehdy ještě coby AFK Vršovice) založen. Šťastnou shodu náhod, nebo chcete-li hříčku osudu, kvitovali příznivci zelenobílého celku, často oděni do klubových barev, s povděkem. Klokani vyráží do Evropy 😍 Děkujeme za podporu 💚#BOHEMKADOTOHO #BOHEMKADOBODØ pic.twitter.com/PXWuWfhmAI — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) July 25, 2023 Letadlo bylo naplněno všemi generacemi Klokanů, ať už se jednalo o vůbec nejmladší příznivce, nebo ty, kteří si ještě velmi živě pamatují poslední evropská klání. Vzácný okamžik cesty na pohárové utkání fandové Bohemians ve vzduchu umocnili vytvořením atmosféry, za níž by se v určitých okamžicích nestyděl leckterý prvoligový stadion. V obyčejném linkovém letu by asi daná situace byla nepřístojná, tentokráte se ale snad všichni, včetně letušek (jedna z nich si od fanoušků dokonce na památku odnesla náramek Bohemians), velmi dobře bavili. Nechyběly tradiční pokřiky známé z Ďolíčku, vyvolávání svého jména se pak dočkali například matador Josef Jindřišek či trenér Jaroslav Veselý. Ač se druhý jmenovaný tuze nerad označuje za strůjce posledních úspěchů Bohemians, fanoušci ho za něj evidentně považují, což dávali jasně najevo. Po přistání čekal na zelenobílou výpravu málokdy vídaný jev. Město Bodö, které je domovem padesáti tisícům obyvatel, totiž leží až za polárním kruhem. I přes poměrně pokročilou hodinu to tak venku skoro vypadalo, jako když je v našich končinách sotva šest odpoledne. A ono upřímně, v okamžiku, kdy odbila půlnoc, se světelné podmínky příliš nezměnily. Zdravíme všechny fanoušky z Bodø 🇳🇴#BOHEMKADOTOHO pic.twitter.com/A3YBBknuY6 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) July 25, 2023 Quality Hotel Ramsalt, jenž se pro následujících pár dní stane klokaním útočištěm, navíc leží hned vedle přístavu, takže nabízel parádní výhled přímo na scenerii s (ne)zapadajícím sluncem. To skvěle naladěným fanouškům na dobré náladě také neubralo. Právě na neutuchající podporu z tribun se fotbalisté Bohemians budou ve čtvrtečním duelu moci opřít, ač hrají na stadionu soupeře. Sektor hostí o kapacitě 404 míst je totiž beznadějně vyprodaný, navíc se očekává, že minimálně několik dalších desítek lidí podpoří vršovický celek z jiných částí svatostánku Bodö, jehož kapacita čítá něco málo přes osm tisíc míst. „Pár let zpět by mě tohle ani nenapadlo," komentoval legendární Antonín Panenka před odletem fakt, že se jeho milovaný klub po tak dlouhé pauze a překonání existenčních problémů opět představí na evropské scéně. A vzhledem k tomu, že podobné pocity momentálně prožívají jak fanoušci Bohemians, kteří plánují utkání sledovat přímo z Norska, tak ti, kteří budou držet palce u televizních obrazovek, byla už jen samotná cesta do Bodö jedinečným zážitkem. Fotbal Panenka před odletem do Bodö: Tohle mě pár let zpět ani nenapadlo. Dloubák by v Norsku znát mohli