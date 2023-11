Ten Hag na hraně. United dostali další facku a trenér se omlouval fanouškům

Letos na jaře uplynulo deset let od chvíle, kdy se na Old Trafford rozloučil ikonický trenér Alex Ferguson. Po něm se na prestižní štaci vystřídalo osm jmen, ale žádné z nich s United dlouhodobě nezářilo. Platí to i o Ten Hagovi, jenž s týmem zažívá šedivé časy.

Aby United prohráli ve své aréně s Newcastlem o tři góly? Tohle se nestalo 93 let. Aby United v prvních 15 zápasech sezony nasbírali osm porážek? Tohle se nestalo od roku 1962. A podobně bychom mohli pokračovat, negativních sérií by se našlo dost.

„Mrzí mě to kvůli fanouškům, je to moje odpovědnost. Nedosahujeme na standardy, které od Manchesteru United každý očekává,“ přiznal Ten Hag. Starosti mu nadělala i aféra útočníka Marcuse Rashforda, jenž v neděli večer bezstarostně vyrazil do města na oslavu svých narozenin. Svoje čísla ale slavit nemůže, od začátku sezony se trefil jen jednou.

Těžko se divit, že fanouškům dochází trpělivost. Na slavné fotbalové adrese se píská čím dál víc. Kromě facky od Newcastlu nepotěšilo ani nedělní derby s Manchesterem City: dva utrápené zápasy, dvě porážky 0:3.

Nevyřešila by krizi výměna trenéra? „Chápu, že když nejsou výsledky, všichni moji pozici zpochybňují,“ pravil Ten Hag, jenž v Manchesteru nastoupil loni v létě. „Pro naše výkony neexistuje omluva, ale já to vidím jako výzvu. Už v sobotu s Fulhamem musíme zahrát úplně jinak. Já i hráči to musíme dát do pořádku, kvalitu na to máme.“