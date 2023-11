Po prohře v derby na oslavu. Valí se na United další problém?

United nezvládli městské derby a jen potvrdili, že aktuální sezona zatím není jejich. To samé platí pro Rashorda, jenž se v minulém ročníku trefil napříč všemi soutěžemi hned třicetkrát, jenže aktuálně má od léta na svém kontě jediný zásah.

Možná doufal, že Rudí ďáblové derby zvládnou, proto si na nedělní večer naplánoval oslavu svých pondělních narozenin. Odebral se do jednoho z nejlepších klubů v Manchesteru jménem Chinawhite a ve VIP zóně slavil s rodinou a přáteli. Akce podle médií skončila kolem půl čtvrté ráno, zda ale Rashford zůstal až do konce, není jasné. Nicméně se neopil do němoty. V pondělí ráno už trénoval se zbytkem týmu v Carringtonu.

Je otázkou, jak se k celé situaci postaví ten Hag, zda o oslavě věděl dopředu. Pokud ne, není vyloučeno, že sáhne po mírném či přísném disciplinární trestu. Minimálně v očích veřejnosti anglický reprezentant nestoupl, na druhou stranu díky své dlouhodobé charitativní činnosti rozhodně nemá špatnou pověst.

Na trávníku ale musí zabrat, jeden gól je zatím daleko za očekáváním, navíc když v červenci podepsal novou smlouvu na pět let s platem kolem 300 tisíc liber týdně (necelých 8,5 milionů korun). Jeho střelecký příspěvek hodně chybí, United jsou v lize až na osmém místě, vyhrál pouze pět utkání z deseti.

Bývalý legendární trenér Arsenalu Arsene Wenger v rozhovoru pro beIN Sports svého dřívějšího rivala nešetřil. „Nakonec je vám tak velkého klubu líto, hrají se strachem a bez naděje. Nevidím, v čem by se mohli zlepšit. Ztratili sebevědomí, kvalitu a dokonce i týmového ducha,“ prohlásil Wenger. Podle něj mnoho hráčů ztratili hlavně po individuální stránce.

Hodně se řeší výrok bývalého záložníka celku z Old Trafford Roye Keanea. Tomu vadí chování kapitána Bruna Fernandese. „Je skvělý fotbalista, ale zároveň přesným opakem toho, co od kapitána chcete. První, co bych udělal, by bylo, že bych mu sebral pásku. Vím, že je to je velké rozhodnutí, ale Fernandes není správný kapitán,“ radil pro Sky Sport někdejší kapitán United.