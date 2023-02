Tleskáme všemu, co dokázal. Dobrej chlap, vzpomínají na legendárního Cipra kluby i politici

„Chodil jsem jako patnáctiletý kluk do Edenu na jeho tým, který po 49 letech vybojoval pro Slavii titul a postoupil do semifinále poháru UEFA. Smutný den, ale tleskám všemu, co dokázal. Čest jeho památce," vzpomíná na zmíněnou sezonu příznivec Slavie a současný místopředseda Poslanecké Sněmovny Jan Skopeček (ODS).