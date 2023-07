Matoušek tuší, jak vyzrát na norského favorita. Vzpomíná i na svůj slavný gól Kodani

Bodö (od našeho zpravodaje) - I na to našel čerstvý reprezentant recept. „Hrají hodně vysoko, takže když se dostaneme za ně, vytvoříme si nějaké šance," naznačil, že využití volného prostoru v rychlých protiútocích, které jsou jeho doménou, by ve čtvrtek (18:00) na lídra norské ligy mohlo platit.

Tady v Bohemce je to neuvěřitelné úplně pro každého. Ať už pro trenéra, hráče, Barťase nebo fanoušky. Všichni tím žijí, přeci jen to byla nějaká doba. Pro Bohemku se jedná o velkou událost.

Ano, koukali jsme na jedno video. Myslím, že nás ale ještě nějaké čeká. Takže plus mínus víme, trenéři nám navíc do skupiny posílali jednotlivé hráče soupeře, takže něco nakoukané máme.

Samozřejmě vzpomínám, i na to, že jsem předtím boural. To jsem rád, že mě tentokrát nepotkalo. (smích) Určitě jsem si na to ale vzpomněl a je to samozřejmě příjemné.

Je to zápas jako každý druhý. Sice je to Evropa, ale fotbal hrajeme proto, abychom se dostali co nejdále. Kdyby z toho byl někdo nervózní, nemůže takové zápasy hrát. Určité nervozitě se sice nevyhneme, ale jakmile sudí pískne do píšťalky, ze všech to vždy spadne.