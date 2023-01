Trenér Veselý o přípravě Bohemians: Květ s Hronkem můžou ostatní motivovat, nový asistent je posilou

O snadné výhře. „Byl to zápas, který nahrazoval tréninkovou jednotku, i proto jsme volili formát 2x50 minut. Děkujeme Dukle, že nám vyšla vstříc. Chtěli jsme technického soupeře z nižší soutěže, který to v téhle fázi přípravy nebude úplně mydlit. S prvním poločasem jsem nebyl moc spokojený: Dukla hrála velmi dobře, zatímco my měli těžší nohy. Čekal bych, že budeme mít větší kvalitu, měli jsme zbytečně moc ztrát. Druhá půle byla lepší a dobře jsme zakončili úvodní blok přípravy."