MADE IN ENGLAND: Arsenal potřebuje rozšířit kádr, majitel Chelsea nemůže sestavovat tým

„Arsenal prohrál o víkendu 0:3 s Brightonem a myslím, že tím se definitivně rozhodlo o titulu pro Manchester City. Byl to zajímavý a otevřený zápas, oba týmy si vypracovaly dost šancí, Arsenal trefil břevno, dobrou šanci měl Saka, ale nic tam Kanonýrům nepadlo. Brighton některé své příležitosti i s pomocí Arsenalu využil. Třeba druhému gólu předcházela zbytečná ztráta domácích, při střele před třetí brankou mohl zase zasáhnout lépe brankář Ramsdale, i když tenhle gól už nic nerozhodoval.

Myslím, že na Arsenal dolehla v závěru sezony trochu nervozita. Přišlo mi, že hráči už si pak tolik nevěřili. Tým, který má trenér Mikel Arteta k dispozici, je poměrně mladý, nemá tolik zkušeností s koncem ligy, kdy se všechno rozhoduje. Během sezony Arsenal šlapal, nebyl pod takovým tlakem, ale jak se blížil konec a jel na titul, tak to možná hráčům svázalo nohy. Mužstvo je ale perspektivní, od téhle sezony se může odpíchnout do budoucnosti.

Rozhodovala i šířka kádru. City mají na lavičce daleko větší kvalitu, disponovali více možnostmi, jak sestavu změnit, jak ovlivnit utkání v jeho průběhu. Když Arsenalu někdo vypadl, bylo to cítit. Tohle je pro klub i poučení a měl by se na to v létě zaměřit. Bude hrát Ligu mistrů, tým by potřeboval rozšířit.

Nicméně před začátkem sezony asi nikdo moc netipoval, že by Arsenal mohl hrát o titul a takhle dlouho zápasit se City. Klub určitě chtěl do top čtyřky, aby mohl hrát v příští sezoně Ligu mistrů. Myslím, že Kanonýři jeli trochu nad plán. Povedl se jim začátek, dávali hodně gólů v závěrech, šli za tím. Euforie jim nalévala krev do žil, hodně je hnali diváci, věřili si na titul. Možná jim to, že dlouho Premier League vedli, uškodilo. Možná by se jim dýchalo lépe, kdyby útočili ze druhého nebo třetí místa, ale nic to nemění na tom, že odehráli dobrou sezonu.

Brighton je stoprocentně nejpříjemnějším překvapením sezony. Klobouk dolů, jak se s tím vypořádal trenér Roberto De Zerbi, který na podzim nahrazoval Grahama Pottera, jenž odešel do Chelsea. Celkově se mi líbí, jak v klubu dělají nákupy, trh mají dobře zmapovaný. Vědí, koho potřebují. Hráče pak nechají rozehrát i na hostování, což je případ například Kaora Mitomy.

Líbí se mi, jaký fotbal hrají. Tým má velmi dobrou kvalitu a dokáže se rovnat s těžkými soupeři. Jsem zvědavý, jak to bude v příští sezoně. Doufám, že Brighton udrží mužstvo pohromadě. Bylo by fajn vidět, jak by v téhle sestavě zvládl další sezonu. Zopakovat tu probíhající pro něj bude velká výzva. Na West Hamu vidíme, že zopakovat skvělý ročník není vůbec jednoduché. To samé bude platit v případě Brightonu, bude na něj vyvíjen úplně jiný tlak než dosud. Pokud udrží Alexise Mac Allistera a Mitomu, tak věřím, že by se mohli okolo šestého místa zase pohybovat.

Jsem napjatý, jak se klub zachová. Je jasné, že o některé hráče bude zájem. Politika Brightonu je, že kupují levnější hráče, o kterých jsou přesvědčení, pak je nechají hrát a následně je prodají. Na druhou stranu Mac Allister nebo Mitoma nemají podle mě úplně důvod hnát se pryč. V Brightonu jsou oporami, tým na nich stojí a stál by dál. Mohli by zůstat ještě rok nebo alespoň na podzim, i když samozřejmě mají kvalitu na to, aby se prosadili i jinde. Navíc Brighton má nakročeno do evropských pohárů, což by bylo určitě plus.

Samozřejmě pokud o ně bude stát někdo z top klubů, který bude hrát Ligu mistrů, bude to velké lákadlo. Ti hráči budou mít těžké rozhodování a je složité odmítnout třeba Manchester City nebo Manchester United. Uvidíme.

Úplně jiná situace je v Chelsea. V Anglii se má za hotovou věc, že se jejím novým trenérem stane Mauricio Pochettino. Už po konci Pottera jsem říkal, že on by byl vhodným kandidátem. Zná ligu, určitě má načtené hráče. Podle mě je dobrou volbou.

Ale mám trochu obavu z majitele Chelsea Todda Boehlyho, který to tam řídí víceméně sám. Pokud dá novému trenérovi pravomoci, aby si vybíral hráče podle svého, tak je to pro Pochettina smysluplné. Ale jak tak sleduju dění v Chelsea, přijde mi, že majitel kupuje hráče, aniž by to s někým konzultoval, což je podle mě naprosto nelogické. Chelsea má teď mnoho hráčů s velkými smlouvami. Nakoupila mnoho fotbalistů, za což schytal majitel velkou kritiku. I mně přišlo, že nákupy byly vedené bez jakékoliv strategie. Musí přijít obrovský třesk a změnit se spousta věcí. Sezona jako ta probíhající se nesmí opakovat.

Rozumím, že majitele má poslední slovo, jestli hráče koupí, nebo ne. Ale tým by sestavovat neměl, tohle by mělo být v kompetenci sportovního úseku a trenéra. Pokud by tam Pochettino šel, měl by mít takové pravomoci. Měl by si skládat tým, ten stávající by musel protřídit.

Pokud to Pochettino podepíše, bude mít co dělat, protože pod smlouvou v Chelsea je čtyřicet nebo možná i padesát hráčů. Když tyhle věci bude dělat hlavně majitel, tak v takovém případě může být u áčka trenér z jednadvacítky. Věřím, že pokud tam Pochettino jde, ví, co dělá a je na něčem s majitelem dohodnutý.