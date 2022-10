Trpišovský po výhře na Bohemians: Pomohl nám třetí gól i žolíci. Co mu vadí na videu?

Fotogalerie +5

Brzy jste sice prohrávali, ale ještě v první půli jste dokázali skóre otočit a ve druhé dovést zápas k vítězství. Jste spokojený?

Musím náš tým pochválit. Podali jsme dobrý výkon proti houževnatému soupeři. I když jsme už ve druhé minutě prohrávali, hned jsme zareagovali a měli jsme ještě další příležitosti. Ve druhé půli Bohemka zintenzivnila tlak i třeba díky Hronkovým dlouhým autům, ale my dokázali ubránit předbrankový prostor. Zápas zlomil náš třetí gól.

A vaši střídající hráči, viďte? Třeba záložník Ondřej Lingr měl bilanci 1+1.

Jasně, žolíci nám pomohli s rychlým přechodem a přinesli kvalitu směrem nahoru. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli vyhrát s takovým rozdílem, protože Bohemka hraje výborně a má hodně nepříjemné ofenzivní hráče.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Peter Olayinka pomohl Slavii dvěma góly k výhře nad Bohemians.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Pojďme k choulostivým penaltovým situacím z prvního poločasu: vy jste pokutový kop zahrávali, Bohemians ne. Co říkáte na výkon rozhodčího Tomáše Klímy?

Obecně mi vadí způsob, jakým to tu probíhá. V zahraničí se video volá jen na sporné situace. Zato u nás se pokaždé nehraje pět minut po situacích, které z mého pohledu nejsou zjevné. Tohle byl navíc skvělý zápas, který ztratil tempo. Ve velkých ligách platí především rozhodnutí hlavního sudího přímo na hřišti, od něj se všechno odvíjí. Na začátku jsem byl největší zastánce videa, protože fotbal se zrychlil a je to potřeba.

A teď?

Mělo by se to nechat na hřišti: sudí si to rozhodne - a hotovo. Venku VAR rozhodčího opravuje jen v případě, v kterém by 99 lidí ze sta řeklo, že je to omyl. U nás video do zápasu vstupuje za každou cenu a pak se dlouho nehraje. Na Bohemce to nebyla zjevná pochybení, měli bychom si vzít příklad na zahraničí. Rozhodčí má na hřišti nejlepší výhled a vidí všechno, co dané situaci předcházelo. Zdálky a na kameře to posoudíte hůř.

Překvapilo vás, že si sudí Klíma v obou případech i po zhlédnutí situací na monitoru stál za svým původním verdiktem?

Viděl to nějak na hřišti a dostal info, že si to má prohlédnout. A nakonec si to vyhodnotil podle toho, jak to viděl. Třeba minulý týden se nám na tréninku stalo, že brankář dostal gól mezi rukama a nohama. Útočník to měl na dlouhou nohu a ani na videu jsme nedokázali rozklíčovat, jestli míč tečoval, nebo ne. Až gólman i hráč nám řekli, jak to bylo.

Zpátky k zápasu: proč jste sáhl po rozestavení 4-4-2 s útočníky Stanislavem Teclem a Václavem Jurečkou?

Kvůli typologii zápasu a soupeři. Chybí nám klasická desítka a nemohli jsme udělat tolik změn, protože jsme hráli ve čtvrtek v noci a teď v neděli odpoledne. Věděli jsme, že soupeř bude agresivní a chtěli jsme si nahoře vytvořit rychlostní převahu. Bohemka hraje na tři vysoké stopery a jeden útočník to proti nim má těžké. Dva hráče nahoře jsme chtěli i proto, abychom se v přechodové fázi snadněji dostávali nahoru. Pomohlo nám to.

Během dvanácti dnů jste vyhráli tři pražská derby: pohárové na Dukle a pak ligová proti Spartě a na Bohemians. Který triumf vás potěšil nejvíc?

Všechny tři. Je cenné, že jsme dvakrát vyhráli venku, má to společného jmenovatele: vytváříme si šance a střílíme góly. To je naprostý základ, někdy před měsícem nás to hodně trápilo. Ale abych nemluvil jen o ofenzivě, chválím i naše stopery. Táhnou to sami bez možnosti odfrknout si, což je klíč k tomu, proč nedostáváme góly.

Poprvé po zranění se mezi náhradníky dostal obránce Eduardo Santos. Jak to s ním vypadá?

Ráno hrál za béčko a na Bohemku jsme ho brali pro případ, že bychom si třeba na konci potřebovali pomoct jeho výškou při standardkách. S týmem trénoval jen v pátek a v sobotu a chtěli jsme ho vidět v zápase béčka, kterému hodně pomohl ve vzdušných soubojích. Na Bohemce dostal šanci Kričfa (Ondřej Kričfaluši), ale může se stát, že Eduarda budeme do konce podzimu potřebovat.

Mimochodem, jak se vám hraje v situaci, kdy vedoucí Plzeň v sobotu obvykle zvítězí a vytvoří na vás před nedělním zápasem tlak?