V Coufalově době v Liberci hrát neměl, přesto Mikula předehnal Nezmara. Ten zažehral na roli žolíka

„A to jsem do Liberce přišel v době Coufala na jeho pozici a Honza Nezmar mi tehdy říkal, ať počítám s tím, že příliš hrát nebudu,“ culí se Mikula, jemuž pak do základní sestavy pomohlo Coufalovo zranění, univerzalita a pozdější přestup jeho konkurenta do Slavie. A teď už je v minutáži druhý. Pořadí suverénně vévodí Tomáš Janů (26244 minut). Jen pro srovnání, nejvíce minut bez ohledu na tým odehrál v české samostatné lize Václav Procházka (35975).