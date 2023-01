Už žádné hostování. Matoušek vyměnil Slavii za Bohemians a těší se: Konečně budu někam patřit

Jak se to seběhlo, že je s vaším kočováním konec?

Ve Slavii mi v létě končí smlouva a Bohemka se nabídla, že by mě chtěla právě od léta podepsat. Půlroční hostování mi před přestupem dávalo smysl v tom, že tady stejně budu od nové sezony pokračovat. Bylo to dost rychlé a jsem za to rád.