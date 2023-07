V Edenu by rádi alespoň jednu trofej. Chceme být nejlepší, hlásí Trpišovský

Ostřílený kouč, jenž na lavičce Slavie působí již od roku 2017, je také potěšen z toho, jak probíhala letní příprava. „Splnila vše, co jsme očekávali. Poslední tři týdny jsme absolvovali v kompletním složení, tým udělal spoustu práce. Doufáme, že si to přeneseme i do ostrých zápasů," věří Trpišovský.

Slávisté vstoupí do nového ročníku Fortuna ligy duelem s neoblíbeným soupeřem. Doma budou hostit Hradec Králové, s nímž se jim nepodařilo vyhrát v posledních třech soutěžních utkáních, Votroci navíc v minulé sezoně utnuli jejich čtrnáctizápasovou šňůru vítězství před vlastními fanoušky a remízou v posledním kole základní části přihráli titul Spartě. „Je to tým, který na nás v poslední době umí. V útočné fázi jsme se proti němu těžko prosazovali. Věřím, že zítra nepříznivou sérii prolomíme, výhodou pro nás bylo, že jsme dopředu věděli, že nás čeká právě tento soupeř," pravil šéf sešívané lavičky.

Kromě houževnatého oponenta by ale proti kombinační hře Slavie mohl hrát ještě další faktor. Nově položený trávník v Edenu má totiž k ideální kondici daleko, což bylo zřetelné i v generálce proti Dynamu Drážďany (1:1). „Trávník by ještě v prvním kole teoreticky mohl dělat problémy, pak už by ale měl být v pořádku," osvětlil situaci Tvrdík. „Mé přání je, aby byl v sezoně stav všech trávníků co nejlepší. Je to jeden z nejdůležitějších parametrů," doplnil ho Trpišovský.