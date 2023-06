Vémola, Rittig, Starka. Nabitá VIP sekce k výhře nepomohla, Příbram v odvetě musí napodobit Spartu se Slavií

„Kdybychom dali první gól, zápas by se vyvíjel úplně jinak. Ještě jsem v životě neviděl podobný odraz," mrzelo 22letého forvarda, který u Litavky hostuje z pražské Slavie a v uplynulé druholigové sezoně zapsal pět přesných tref. „Kdyby nám tam padla tahle tyčka, možná by Pardubice trochu znervózněly. Ale to je všechno jen kdyby..." dodal Roman Bednář, asistent trenéra Karla Krejčího.

Příbramští přitom ve chvíli, kdy na soupeře ztráceli dvě branky, sahali po kontaktní trefě. V nejslibnější příležitosti se v samém závěru ocitl Emmanuel Antwi, jenže svou hlavičku po exkluzivním centru Dominika Šimáčka nasměroval jen do připraveného Markoviče. „Chyběla kvalita v zakončení. To je největší rozdíl mezi první a druhou ligou," uvědomuje si Bednář.

Bývalý útočník Sparty či anglického West Bromwiche naznačil, že konečný stav 0:2 byl vzhledem k průběhu střetnutí asi až příliš krutý. „Výsledek možná mohl být přijatelnější, ale Pardubice vyhrály zaslouženě. My se každopádně nemáme za co stydět. Tým je mladý a tohle je pro něj určitě dobrá zkušenost."

S jakým nastavením tedy vyrukovat na Pardubice v odvetě? „Měli bychom přidat v osobních soubojích. Teď to je čerstvé, určitě si na to s trenéry sedneme. Ale myslím, že kdybychom to tam nějak přehnaně otevřeli a útočili, byla by to voda na mlýn Pardubic. Ve hře nahoru – dolů jsou velice silné," tuší Bednář. „Do utkání půjdeme s pokorou, ale budeme ho chtít trošku zdramatizovat," uzavřel.