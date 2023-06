V Příbrami se hraje vždy těžko, pravil i přes vítězství Kováč. V odvetě nehodlá taktizovat, vadil mu terén

Sychra dlouho čekal na prolomení střelecké smůly, to ale přišlo v pravý čas. Na jaře totiž zapsal dvě branky, jednu v klíčovém duelu s Jabloncem, kde si Pardubice zajistily účast v baráži, a druhou právě proti Příbrami. „Už jsem byl špatný z toho, že mi to tam nepadalo. Furt jsem si říkal, čím to je a co mám změnit, až v posledních zápasech jsem to konečně prolomil. Doufám, že to vydrží i v neděli," věří 21letý křídelník.