Viceprezident UEFA Nilsson kvůli Rusku skončil v čele Švédské sportovní federace

„Odstoupit bylo těžké rozhodnutí, protože jsem v té roli cítil hodně odhodlání a radosti,“ uvedl šestašedesátiletý Nilsson v prohlášení po rezignaci na funkci, kterou zastával od letošního března. „Ale protože se ukázalo, že bylo náročné kombinovat mé dvě role a také to, že by to mohlo ovlivnit důvěru ve mě a švédský sport, tak jsem se pro to rozhodl,“ dodal bývalý rozhodčí, jenž byl do svého přesunu do čela RF prezidentem Švédského fotbalového svazu.