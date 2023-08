Vlček se vrátil z hostování v nejlepší formě. Bude další vycházející hvězdou Slavie?

„Bylo evidentní, že to budou chtít vyzkoušet. Vlček působil velice suverénním dojmem už na generálce s Dynamem Drážďany, měl tam i krásný pas na gól Schranze a trenér Trpišovský si ho chválil," vysvětluje novinář. Vlčkova asistence byla vskutku povedená. Přebral míč a dlouhým nákopem vyslal do dopředu zmíněného Schranze, který se probojoval mezi obránci a vyrovnal na konečných 1:1.

Oba hosté Přímáku tak vkládají do mladého hráče velké naděje. Pokud se mu aktuální sezona podaří, mohla by v něm Slavia objevit další poklad. Další kroky mladého stopera by pak potenciálně mohly vést do některého ze zahraničních klubů.