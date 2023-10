Všechno jako minule, říká vedoucí. Lvíčatům se na jihu daří, ale příště už můžou hrát jinde

Dobře vědí, že slavné fotbalové adresy na Letné a v Edenu nevyprodají. „Šest nebo sedm tisíc fanoušků by se na velkých stadionech Sparty nebo Slavie ztratilo,“ poví Černý. „Arény v menších městech, kde je po mezinárodním fotbale hlad, jednadvacítka naplní snáz.“

I proto v září 2019 Lvíčata vyrazila do Budějovic, na místní Střelecký ostrov se vejde něco přes 6 tisíc diváků. Čeští mládenci napoprvé porazili Litvu 2:0 a cestou na EURO se hodila i bezgólová remíza s Chorvatskem. Budějovické kouzlo zafungovalo i v úspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství Evropy, z pěti partií nevyšla jen bitva s Anglií (1:2). A loni v září se na Dynamu slavil barážový postup přes Island.

„Měli jsme ambici vytvořit jednadvacítce stabilní zázemí, kde bude moct hrát většinu domácích zápasů. A v minulé kvalifikaci se nám to povedlo,“ vzpomíná Černý. „Podobně to funguje i jinde: například Dánové hrají všechno ve Vejle, menším městě dál od Kodaně. Je výhodné mít stálý domov, na druhou stranu je otázka, jestli vám jedno místo časem nezevšední.“

Hráčům v jednadvacítce to moc nehrozí, každé dva roky se většina týmu vymění. Takže i menší pětihvězdičkový hotel na kraji centra populární Hluboké, odkud je to na stadion Dynama jen 11 kilometrů, často vítá nové hosty. „I já tu jsem poprvé,“ přikývne brankář Lukáš Horníček, jenž měl v jednadvacítce premiéru v září. „Prostředí je hodně příjemné. Zámek na kopci, golfové hřiště naproti hotelu…“ Nebo o kus dál zoologická zahrada, kam v minulém cyklu chodil obránce Adam Gabriel, nevšední mládenec mnoha zájmů.

Na tréninky se z Hluboké jezdí mimo jiné do nedalekého Olešníku, kde v krajském přeboru i ve dvaačtyřiceti střílí góly excelentní útočník David Lafata. A v tréninkovém centru Dynama už tým stihl autogramiádu pro talenty z místní akademie. „Klub nám vychází maximálně vstříc, nic není problém,“ oceňuje Černý.

Před Walesem i Dánskem jednadvacítka chystá jednu specialitu: ve čtvrtek a v pondělí oproti zvyklostem nepotrénuje na hlavním budějovickém stadionu, kde bude v obou případech už o den dřív. „Oficiální trénink má jednu nevýhodu, přesně daných 60 minut. Většinou to stačí, ale občas bychom to rádi o pět nebo deset minut protáhli a ještě si třeba něco vyzkoušeli. Jenže to nejde, po hodině musíte z placu,“ vykládá Černý. „Usoudili jsme, že bude lepší dát si trénink v Budějovicích už ve středu a mít ho dlouhý, jak chceme. Už dřív jsme měli jednu zajímavou sérii: když jsme neabsolvovali předzápasový trénink na stadionu, vyhrávali jsme. Na Islandu jsme ho měli a prohráli jsme…“