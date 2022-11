Vyřazení Dánové se vztekali sami na sebe. Australský trenér po postupu krotil euforii: Jdeme spát

Loni slavně dokráčelo do semifinále EURO a rok půl nato na mistrovství světa skončilo už ve skupině. Vážně se to stalo? Fotbalové Dánsko téhle proměně nevěří. Tým trenéra Kaspera Hjulmanda v Kataru překvapivě uhrál jen bod a nezvládl ani rozhodující duel s Austrálií, která po šestnácti letech vyhlíží osmifinále. „Jsme frustrovaní, naše plány se zhroutily,“ hlesl po porážce 0:1 dánský trenér Kasper Hjulmand. Zato Austrálie je v euforii, do play off se dostala poprvé od roku 2006. V bitvě o čtvrtfinále si to rozdá s nejlepším týmem skupiny C.

Sestřih utkání MS Austrálie - DánskoVideo : Česká televize