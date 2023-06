Wágner o Příbrami: Dokud se nezlepší finanční situace, baráž beru jako zázrak

Začali jsme podobně jako v Příbrami, snažili se držet výsledek, který by mohl být trošku zajímavý. Domácí chtěli dát brzký gól a ukázat, že si záchranu v klidu uhrají. My naopak drželi bezbrankový stav a plánovali zahrozit z brejku nebo standardky. Že by to ale bylo nějak blízko, to ne. Více šancí měl spíše soupeř.