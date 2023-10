Z bývalého kapitána Slavie se stal bafuňář! Kamarádovi pomáhá vybudovat silný klub

„Zažívám první zkušenost v roli funkcionáře, práce mě pohltila, baví mě. Především na jaře to ale byly neskutečné nervy. Hráli jsme do posledního kola o záchranu, což byl důsledek špatného fungování v posledních letech. Charaktery některých hráčů pro mě byly neakceptovatelné, proto v létě proběhla velká obměna kádru. Myslím, že kabina je nyní zdravá, kluci jsou dobře nastavení,“ řekl Sport.cz Latka.

S městem uzavřel Krajíček letos v dubnu memorandum, v němž se zavázal ke spolupráci a výrazné finanční podpoře. S tím, že po dvou letech by měl do klubu vstoupit i majetkově. Nicméně s Latkou by rádi celý proces výrazně urychlili, aby svoje vize a cíle mohli naplnit co nejdřív.