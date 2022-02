Zápas jara v Teplicích? Pro nás je zápasem jara už každé utkání, říká karvinský Lukáš Čmelík

„Výhru Teplic jsme neřešili. My především musíme vyhrávat své zápasy. Když to dokážeme, nemusí nás zajímat, co se děje před námi, protože předeženeme nejen Teplice, ale i další týmy," řekl slovenský záložník Lukáš Čmelík.

Proti Jablonci se to ale Karvinským nepovedlo. Přestože po gólu z pokutového kopu, který zařídil i proměnil Čmelík, vedli. „Byl to bojovný zápas z obou stran. V prvním poločase byl Jablonec o kousek lepší. My jsme dobře vstoupili do druhé půle, proměnil jsem penaltu. Ale na konci jsme to zase neudrželi, ztratili jsme cenné dva body," přemítal Čmelík.

Právě nezvládnuté závěry zápasů Karvinské na podzim připravily o spoustu bodů. Vrací se tým Bohumila Páníka do zajetých kolejí? „Věřím, že ne! Na Slavii jsme v závěru byli také pod velkým tlakem a zvládli jsme to. Věřil jsem, že to i teď udržíme. Jablonec stupňoval tlak, a nakonec rozhodl jeden prohraný hlavičkový souboj. Míč vypadl k Pilařovi, který to levačkou trefil dobře," krčil rameny slovenský fotbalista.

KONEC ZÁPASU! V Karviné jsme museli dotahovat po inkasovaném gólu z penalty, ale Václav Pilař nakonec zajistil bod svým gólem v 85. minutě. #vprvnilinii #KARJAB pic.twitter.com/FTinCTzA6Z — FK Jablonec (@FKJablonec) February 13, 2022

Díky nečekanému tříbodovému zisku na hřišti obhájců trofeje (1:0), si po dvou odehraných jarních kolech Karvinští do tabulky připsali další čtyři body. A před sebou mají klíčový zápas jara, jak to po sobotním vítězství v Ostravě nazval teplický útočník Václav Sejk. „Pro nás je zápasem jara už každé utkání," pousmál se Čmelík. „Potřebujeme v každém získat co nejvíce bodů. Do Teplic pojedeme vyhrát," zdůraznil.

Přestože zisk čtyř bodů ze dvou utkání karvinskou situaci nevylepšil, věří Čmelík, že se Slezané zachrání. „Za celý podzim jsme získali pět bodů, teď máme za dva zápasy čtyři. Jsem přesvědčený, že další budeme sbírat," řekl.