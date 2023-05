Zásah odchovance zařídil baráž. Pardubice jsou můj klub, pravil šťastný Sychra

Sychrova třetí ligová branka v prozatím krátké kariéře byla zajisté tou vůbec nejdůležitější. Milimetrový centr Bartozse Pikula z voleje usměrnil o tyč do jablonecké svatyně již po osmi minutách hry a dodal tak Pardubicím na kopačky tolik potřebný klid. „Moc mě těší, že se nám podařilo vstřelit brzký gól, s tím jsme do zápasu šli," přiznává. „Pak to z nás spadlo a bylo to vidět."

O to silnější pocity mu klíčová trefa přinesla díky tomu, že je pardubickým odchovancem. „Jsem tady fakt dlouho, vnímám to tak, že Pardubice jsou můj klub. Moc si vážím příležitostí, které tu dostávám. Můj gól byl samozřejmě velice důležitý, ale je to práce celého týmu," prohlásil skromně.

Vstřelená branka byla ale kruciální nejen pro celé mužstvo, ale i pro Sychru osobně. Před duelem s Jabloncem se totiž naposledy prosadil v říjnové prohře na hřišti pražské Sparty (2:5), protrhnutí střelecké smůly tak přišlo v pravý čas. „Hrozně dlouho jsem na ten gól čekal, už jsme to řešili i v kabině. Mám radost, že to tam padlo dneska," těšilo viditelně dobře naladěného mladíka.

KONEC | Gól už nepadl, bereme tři body a díky ostatním výsledkům se můžeme o ligovou příslušnost popřát v baráži. Díky, pokud jste fandili! pic.twitter.com/rruo34seEU — FK Pardubice (@FK_Pardubice) May 24, 2023

„Jsme za to moc rádi. Chtěli jsme ho podržet v sestavě, je to pohyblivý, pracovitý, náběhový typ hráče, navíc Pardubák. Viděli jsme, že se dostává do málo šancí, ale splňoval jiné věci. Byli jsme s ním trpěliví a dnes nám to vrátil. Ve věku, který má, je to strašně důležitý gól," vysekl poklonu svému svěřenci trenér Radoslav Kováč.