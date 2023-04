Američan Gooch vyhrál druhý turnaj LIV Golf za sebou

Gooch a García se dělili o první místo už po dvou kolech. V závěrečném třetím kole zahráli shodně čtyři rány pod par a jejich souboj vyvrcholil v play off. Na přidané 18. jamce jednatřicetiletý Američan zaznamenal birdie, zatímco soupeř potřeboval o ránu více.

"Lepší to být nemohlo. Hráli jsme celý týden výborně, pomáhali si. Už se nemůžu dočkat, až spoluhráče postříkám šampaňským. Snad nás to nakopne do sezony," uvedl Gooch.