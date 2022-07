Australský golfista Smith vyhrál po skvělém finiši 150. British Open

Rodák z Brisbane Smith prožívá životní sezonu. V lednu ovládl na Havaji Turnaj šampionů s rekordním skóre 34 úderů pod par. V březnu se radoval z triumfu na The Players Championship, považovaným za pátý major. Skutečný major vyhrál nyní na The Open a převzal tradiční Klaretový džbán. Na konto si připsal 2,5 milionu dolarů (asi 61,5 milionu korun).

Smith zahrál na první devítce dvě birdie a pořád byl daleko za McIlroyem. Od desáté do čtrnácté jamky ale zapsal pět birdie po sobě a dostal se o ránu do čela. Na sedmnáctce zachránil par a těžil z faktu, že vítěz British Open z roku 2014 McIlroy nedokázal proměňovat šance.

Na závěrečné osmnácté jamce zahrál Young eagle a Smithe vyrovnal, ale Australan vzápětí zvládl krátký pat do birdie a musel čekat, jestli se eagle nepodaří McIlroyovi. Fanoušci si přáli rozstřel a při druhé McIlroyově ráně skandovali: "Do jamky!" Míček do ní ale nespadl a Smith zvítězil.