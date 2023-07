Fowler získal v Detroitu v rozstřelu první titul na PGA Tour po čtyřech letech

"Hraju letos celkem dobře, takže jsem věřil, že je to jen otázka času. Mám za sebou pár těžkých týdnů, kdy jsem měl šance. Třeba na US Open jsem to nedotáhl. Výhra je skvělá, ale v životě je i spousta dalších skvělých věcí," řekl Fowler po triumfu s dcerou v náručí.

Na okruhu PGA se naposledy radoval z titulu v roce 2019 ve Phoenixu.

Langer po triumfu v 65 letech děkoval stoleté matce

Legendární německý golfista Bernhard Langer se stal nejstarším vítězem turnaje veteránského okruhu PGA Tour Champions. Ve věku 65 let, 10 měsíců a pět dní vyhrál major US Senior Open ve Stevens Pointu v americkém státě Wisconsin a připsal si rekordní 46. triumf v seriálu pro hráče nad 50 let.

"Mojí matce bude 4. srpna sto let, takže bych řekl, že mám dobré geny. Snad tu ještě pár let vydržím," citovala Langera agentura Reuters.

V počtu titulů překonal rekord Američana Halea Irwina, který na PGA Tour Champions v letech 1995 až 2007 nasbíral 45 prvenství. "Nečekal jsem, že by se mi to povedlo zrovna na US Senior Open, ale jsem z toho nadšený. Je to jeden z nejlepších turnajů, navíc tady byli všichni, Stricker a Kelly tu byli na domácí půdě," uvedl Langer, který vyhrál o dvě rány před Američanem Stevem Strickerem.

Za více než 16 let na veteránském okruhu vydělal Langer na prémiích už přes 35 milionů dolarů. Předtím patřil k hvězdám European Tour, kde ovládl 42 turnajů. Na americké PGA Tour zvítězil třikrát, z toho dvakrát slavil titul na majoru Masters.

Gooch je nejúspěšnějším v sérii LIV

Američan Talor Gooch vyhrál už třetí letošní turnaj série LIV a stal se nejúspěšnějším hráčem krátké historie lukrativního seriálu. Ve Valderramě ve Španělsku zvítězil jednatřicetiletý hráč o jednu ránu před krajanem Brysonem DeChambeauem.

Gooch přidal čtyřmilionovou prémii k dosavadním výdělkům a po osmi turnajích v této sezoně už má na kontě částku 13 376 583 dolarů (290 milionů korun). Spolu s dubnovými triumfy v Adelaide a Singapuru se stal prvním hráčem LIV se třemi tituly. V čele statistik se osamostatnil od jiných Američanů Brookse Koepky a Dustina Johnsona. Na PGA Tour přitom slavil Gooch zatím jediný triumf v roce 2021.

Turnaj Rocket Mortgage Classic série PGA Tour v Detroitu (dotace 8,8 milionu dolarů, par 72): 1. Fowler 264 (67+65+64+68) v rozstřelu na 1. dodatečné jamce 2. Morikawa (oba USA) 264 (66+67+67+64) Hadwin (Kan.) 264 (66+68+63+67) 4. Glover 267 (69+69+64+65) Moore 267 (64+67+69+67) a Kuest (všichni USA) 267 (64+70+65+68) Turnaj British Masters evropské série DP World Tour (par 72, dotace 3,5 milionu dolarů): 1. Hillier (N. Zél.) 278 (72+71+69+66) 2. Wiebe (USA) 280 (73+71+70+66) Wilson (Angl.) 280 (69+70+70+71) 4. Ferguson 281 (69+71+73+68) Hill (oba Skot.) 281 (69+74+69+69) a Rose (Angl.) 281 (65+73+74+69) Turnaj Ladies European Tour v Siuntiu ve Finsku (par 72, dotace 300 000 eur): 1. Alonsová (Šp.) 201 (64+69+68) 2. Gustavssonová (Švéd.) 202 (66+66+70) 3. Mehaffeyová (Sev. Ir.) 207 (73+66+68) a Moraová (Fr.) 207 (72+67+68) ... 56. am. MACKOVÁ 218 (70+74+74) 61. MELECKÁ 219 (71+71+76) 87. NAPOLEAOVÁ (všechny ČR) 147 (72+75) neprošla cutem Turnaj série LIV ve Valderramě ve Španělsku (dotace 20 milionů dolarů, par 71): 1. Gooch (USA) 201 (69+65+67) 2. DeChambeau 202 (70+63+69) 3. Koepka (všichni USA) 204 (71+65+68) 4. Muňoz (Kol.) 207 (71+68+68) Reed 209 (71+71+67) Kokrak (oba USA) 209 (67+74+68) a Puig (Šp.) 209 (74+66+69)