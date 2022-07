García opustí kvůli sérii LIV Golf i evropský okruh DP World Tour

"Chci hrát tam, kde cítím, že mě mají rádi, a právě teď se tak na European Tour necítím," prohlásil dvaačtyřicetiletý García po British Open. "Pokud už nebudu moci hrát majory, tak to tak prostě bude. Ale není to nic, co by mě moc trápilo. Jsem sice smutný kvůli Ryder Cupu, ale podle toho, jak momentálně hraju, bych stejně nebyl nominován," konstatoval.