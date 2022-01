Golfista List se při 206. startu na PGA Tour dočkal prvního titulu

List se ve finálovém kole Farmers Insurance Open propracoval do čela z 19. místa. Na začátku dne přitom ztrácel na průběžné lídry Zalatorise a Daye pět úderů, do hry o vítězství se ale brzy zapojil poté, co od třetí do šesté jamky zaznamenal čtyři birdie v řadě.

"Tvrdě jsem pracoval na svém patování, to bylo to, co mě roky brzdilo. Dneska jsem to krásně sehrál na první devítce a i na té druhé jsem zahrál spoustu kvalitních ran," pochvaloval si List. Play off my vyšlo lépe než před čtyřmi lety při Honda Classic v Palm Beach Gardens, kde rozstřel prohrál s jiným krajanem a pozdější světovou jedničkou Justinem Thomasem.