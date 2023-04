Golfové Masters vede Koepka, cutem prošli Couples či Woods, McIIroy ne

Do finálových kol prošel Američan Fred Couples a ve věku 63 let a 184 dnů se stal vůbec nejstarším hráčem, jemuž se to kdy na Masters povedlo. Překonal Bernharda Langera, kterému v roce 2020 bylo 63 let a 80 dnů; německý golfista letos na cut nedosáhl. Couples si při 38. startu zahraje celý turnaj poprvé po pěti letech.