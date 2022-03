I mistr tesař se někdy utne. Světová jednička předvedla neskutečnou minelu

"Přál bych si, abych měl nějakou výmluvu. Ale bylo to jednoduše tak, že jsem neměl v ruce dobrý pocit a snažil se vše ještě zastavit, ale nezastavil. Bylo to prostě divné," popsal Rahm nezdar.

Na úvodních sedmi jamkách zapsal tři bogey, po nevydařeném úvodu se ale na druhé devítce zlepšil a uzavřel kolo v paru. "Není to tak, že by to ovlivnilo moji hru ve zbytku dne, protože jsem hrál dobře. Ale je jasné, že mít -1 by bylo mnohem lepší než vyrovnaný par. Zamrzí, že jsem tu jednu ránu ztratil," dodala aktuální světová jednička.