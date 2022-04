Kupchová vyhrála v Rancho Mirage poprvé major

Do finálového kola vstupovala s náskokem šesti ran, ale málem o něj přišla. Na posledních jedenácti jamkách finálového dne zaznamenala šestkrát bogey. "V sobotu jsem zahrála osm ran pod par. Pokud by to někdo dokázal ve finále, zasloužil by si play off. Tak jsem přemýšlela. Snažila jsem se zahrát pod par, to se ve finále nepovedlo, ale stačilo to," řekla Kupchová.