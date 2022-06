Mickelson doufá, že si na PGA Tour ještě zahraje

"Během více než 30 let v profesionálním golfu jsem makal a to celoživotní členství jsem si zasloužil. Takže myslím, že by to měla být moje volba," řekl Mickelson v Brookline před nadcházejícím US Open, jehož organizátoři se rozhodli umožnit start i hráčům vyloučeným z PGA Tour.

Právě US Open je jediným majorem, který Mickelson nikdy nevyhrál. Šestkrát skončil druhý. Jinak na PGA Tour posbíral 45 vítězství.

"Moc si vážím spousty vzpomínek, příležitostí, zážitků, přátelství a vztahů, které mi PGA Tour dala. Ty mi zůstanou celý život. Ale doufám, že budu mít šanci vytvořit si další," řekl Mickelson, který v pátek oslaví 52. narozeniny. Na PGA Tour hrál naposledy v lednu.

Foto: Steve Lundy, ČTK/AP Americký golfista Bart Bryant při turnaji v Highland Parku.Foto : Steve Lundy, ČTK/AP

Na úvodním turnaji LIV Golf v Londýně, kde minulý týden absolvoval první start od února, obsadil dělené 33. místo. Stejně jako ostatní hráči neodolal lukrativní nabídce nové série, financované Saúdskou Arábií. Podle stanice Golf Channel dostal za účast v LIV Golf 200 milionů dolarů (4,73 miliardy korun).

Respektuje názory Roryho McIlroye a dalších golfistů, kteří podpořili PGA Tour. "Respektuji všechny hráče, kteří se rozhodli zůstat na PGA Tour. Mám extrémně vysoké mínění o mnoha hráčích na PGA Tour a jejich právu na vlastní rozhodnutí," prohlásil.

Jeho krajana Justina Thomase mrzí, že vzrušené debaty o LIV Golf odvádějí pozornost od US Open. "Je to smutné. Tohle je US Open a jsme na neuvěřitelném místě s velkou historií. Je tu neskutečné startovní pole, tolik příběhů, a přesto se zdá, že řeč je pořád o něčem jiném. Není to šťastné," uvedl vítěz květnového majoru PGA Championship.