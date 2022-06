Norman chce, aby účastníci LIV Golf získávali body do světového žebříčku

Šéf nového golfového seriálu LIV Greg Norman chce, aby účastníci kontroverzního okruhu získávali body do světového žebříčku. O víkendu legendární Australan televizní stanici Fox News řekl, že o to začátkem tohoto týdne požádá. Také chce dosáhnout toho, aby hráči z LIV měli možnost startovat i na majorech jako minulý týden na US Open, jehož pořadatelé jim to povolili.

Foto: Paul Childs, Reuters Šéf nového golfového seriálu LIV Greg Norman.Foto : Paul Childs, Reuters

Článek "O body do žebříčku žádáme právě teď. Dali jsme si záležet. Úzce jsme spolupracovali s technickou komisí, abychom pochopili vše, co je k tomu potřeba," uvedla bývalá dlouholetá světová jednička Norman. Členem správní rady, která má golfový žebříček na starosti, je i komisionář PGA Tour Jay Monahan, jenž proti nové konkurenční sérii tvrdě vystupuje. Hráče, kteří se rozhodli do LIV Golf zapojit, vedení amerického okruhu vyloučilo. Golf Kordová skončila po rozstřelu druhá při obhajobě titulu v Belmontu Norman obviňuje PGA Tour z monopolního chování. LIV Golf, která láká na lukrativní odměny, čelí kritice kvůli financování ze Saúdské Arábie, kde se porušují lidská práva. "Pokud se na to chtějí dívat z tohoto úhlu, tak proč má PGA Tour 23 sponzorů, kteří dělají se Saúdskou Arábií obchody za více než 40 miliard dolarů? Proč je to pro sponzory v pořádku?" uvedl Norman, jenž označil jednání PGA Tour za pokrytecké. LIV Golf má za sebou zatím jeden turnaj v Londýně, jehož vítěz Charl Schwartzel z JAR získal rekordní prémii čtyři miliony dolarů. Některé hvězdy obdržely vysoké částky jen za účast v sérii. Golf Fitzpatrick vyhrál US Open a slaví první major titul

