Proti turnaji golfové série LIV protestují v USA příbuzní obětí z 11. září

"Chceme, aby golfisté věděli, s kým mají tu čest. Každý, kdo se rozhodl v téhle sérii hrát, by se nám měl podívat do očí a vysvětlit, proč se rozhodl pro saúdské peníze," citovala agentura AP Bretta Eaglesona, který v září 2001 přišel při útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku o otce. Útoky unesenými letadly si tehdy vyžádaly téměř 3000 životů.