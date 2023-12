Turnaj evropské série v JAR ovládl Oosthuizen

GLOSA: Česká florbalová odvaha se vyplatila. Na rozdíl od té singapurské

Jsou rozhodnutí, která vyžadují odvahu. Ukázala ji Mezinárodní florbalová federace, když přidělila mistrovství světa do exotického Singapuru. A předvedl ji i trenér české reprezentace Lukáš Procházka, když do týmu vzal i hráčky s minimem seniorských reprezentačních zkušeností. A devět dnů v jihovýchodní Asii ukázalo, že šťastnější ruku měl on.