Woods se stal čestným členem prestižního golfového klubu v St. Andrews

"Každý z nich měl velký přínos pro golf. Pomohli inspirovat miliony lidí, aby se začali věnovat tomuto sportu a sledovali jej po celém světě. Nejsou to jen skvělí šampioni, ale také skvělí vyslanci golfu," uvedl kapitán The Royal and Ancient Golf Clubu Peter Foster v prohlášení.

Vítěz 15 majorů Woods ovládl The Open třikrát, z toho dvakrát právě na slavném hřišti Old Course v St. Andrews v letech 2000 a 2005. McIlroy vyhrál britský major v roce 2014 na hřišti Royal Liverpool. Lawriemu se to povedlo v roce 1999 v Carnoustie.