Woods se vrátil ke golfu, na exhibici se synem v Orlandu se dělí o páté místo

"Moc jsme si to užili, ale jsem unavený. Nemám žádnou výdrž. Pokud bych se chtěl vrátit na tour, musím získat zpátky vytrvalost a odpálit tisíce a tisíce míčků. Chce to čas," řekl vítěz 15 majorů a celkem 82 turnajů na PGA Tour. Už dříve slavný golfista připustil, že by si rád ještě zahrál na elitním okruhu pár vybraných turnajů.