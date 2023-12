Boj o semifinále? Není to pro nás standard, ale asi něco umíme, usmívá se Jeřábková

Postupem do čtvrtfinále však jeho práce nekončí. Házenkářky sice vědí, že v utkání s Francií budou velký outsider, ale olympijské šampionky už dokázaly porazit. A to minulý rok v evropské kvalifikaci na domácí palubovce v Plzni 31:30. „Může to pro některé naše hráčky být drobná výhoda. Vědí, že je umíme překvapit. Ale mistrovství je něco úplně jiného než kvalifikace,“ mínil Dahl.

Souhlasila i opora českého výběru Markéta Jeřábková. „Ohromná kvalita na každém postu, Francie je světová špička. Ale my jsme stále hladové. Půjdeme do utkání s maximálním nasazením a třeba se stane další zázrak,“ podotkla aktuálně druhá nejlepší střelkyně celého šampionátu, která nasázela už 46 gólů. „Individuální ocenění je fajn, ale šampionát nevyhraje. Sama v týmovém sportu nic nezmůžu,“ uvědomovala si.

Na turnaji je společně s další spojkou Cholevovou a křídelnicí Malou vytížena až extrémně. V každém utkání střídá maximálně na pár minut do defenzivy. „Únava je na místě, tělo už má něco za sebou. Ale po vítězstvích a postupu je nálada skvělá, takže je to snadnější i pro tělo,“ prohlásila 27letá kanonýrka dánského Ikastu.

Právě z Dánska se v pozdních nedělních hodinách národní tým přesouval do norského Trondheimu, kde čtvrtfinále odehraje. A posléze ho čeká návrat do Dánska, nikoliv však do Frederikshavnu, ale do Herningu, kde mistrovství vrcholí zápasy o medaile i o páté až osmé místo.