Únava i nekoncentrovanost. Náš nejhorší zápas, ale učíme se, hodnotí trenér házenkářek

Náročný program a bláznivé cestování se v závěru šampionátu projevují. Vždyť házenkářky musely z dánského Frederiskhavnu na čtvrtfinále odletět do téměř tisíc kilometrů vzdáleného norského Trondheimu a následně se vracely zpátky do Dánska, tentokrát už však do Herningu, kde turnaj finišuje. Na rozdíl od Němek, které celou dobu zůstávaly v Herningu.

A jelikož kouč Dahl celé mistrovství v ofenzivě spoléhá především na trojici Jeřábková, Malá a Cholevová, extrémní vytížení opor se někdy muselo projevit. „Z palubovky celý šampionát skoro neslezly, předváděly výkony na absolutní top úrovni. Nemůžu na ně být naštvaný, když se jim něco nepovede,“ uvědomoval si 53letý norský trenér.

Zejména úvod druhé půle Češkám vůbec nevyšel, inkasovaly čtyřikrát za první tři minuty a Německo odskočilo na 18:12. „Nástup do druhého poločasu nám nevyšel. Stejně jako ve čtvrtfinále, znovu to rozhodlo zápas. Vlastně ani nevím, čím to bylo. Možná nekoncentrovanost a asi už i únava, pomalu jsme se vracely do obrany,“ hledala příčiny spojka Natálie Kuxová.

Foto: David Švarc/Česká házená Česká házenkářka Natálie Kuxová (vpravo) se raduje se spoluhráčkou Dominikou Zachovou.

Ta poté přišla na hřiště právě místo Jeřábkové a oživila český útok. Nakonec zaznamenala čtyři góly ze čtyř střel. „Jsem ráda, že mi tam něco padlo. Ale radši bych byla za výhru,“ prohlásila jen 20letá hráčka Mostu.

Vítězství a postup do boje o páté místo však byly nesmírně daleko. „Asi to byl náš nejhorší zápas. Narazili jsme na velmi kvalitní tým. Jiné celky mohou prostřídat a není to na výkonu znát. My musíme bojovat, dokud se loď nepotopí. Dokud jsou nějaké síly,“ hodnotil kouč.

Pro střídající hráčky jako Kuxová, Julie Franková nebo Eliška Desortová jsou však minuty na palubovce ohromně cennou zkušeností. „Dost se takovými duely učíme. Mladší hráčky si budují důvěru, že proti tak kvalitním týmům můžeme hrát. A klidně i vyhrát,“ mínil Dahl.

České reprezentantky stále mají dostatek motivace. V neděli od 13:00 vyzvou v utkání o sedmou příčku Černou Horu. Pokud vyhrají, vylepší historicky nejlepší umístění z mistrovství světa a zároveň si zajistí lepší výchozí pozici pro olympijskou kvalifikaci.